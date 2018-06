Deel dit artikel:











Wateren in Drenthe kleuren felgroen door poep Veel kroos in de Vaart in Assen (foto: RTV Drenthe/Remco Wilkens)

ASSEN - In een paar dagen tijd is de Vaart in Assen ineens opvallend groen geworden en dit blijkt niet het enige Drentse water dat van kleur is verschoten.

Meerdere eigenaren van boten hebben bij de provincie geklaagd over het groene water, zo laat een woordvoerder van de provincie weten.



Eendenkroos

"Het gaat om eendenkroos", zegt de woordvoerder. "Dat ontstaat doordat er poep in het water belandt en bij harde wind verspreidt het zich snel." Het kroos is inmiddels ook aangetroffen in de Drentse Hoofdvaart en de Beilervaart.



Opruimen

De provincie laat het eendenkroos opruimen. "Het is niet schadelijk voor boten, maar het is wel een lelijk gezicht, het oog wil ook wat", aldus de woordvoerder. Het kroos kan overigens als mest gebruikt worden.



