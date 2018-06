Deel dit artikel:











Team IKO trekt Jorien ter Mors aan als kopvrouw Joost Born en Niek Deelstra worden ploeggenoten van Ter Mors (foto: RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Drievoudig Olympisch kampioene Jorien ter Mors wordt het uithangbord van Team IKO. Dat maakt de sprintploeg vanavond in Groningen bekend. Daarmee wordt ze ploeggenote van Niek Deelstra (20) uit Hoogeveen en Joost Born (24) uit Schipborg die vorig seizoen ook al voor IKO reden.

Geschreven door Karin Mulder

De ploeg staat onder leiding van de gebroeders Martin en Erwin ten Hove. In tegenstelling tot vorig jaar heeft de ploeg nu wél een merkteamlicentie. Hoofdsponsor IKO heeft zich tot en met de Spelen van 2022 in China aan de ploeg verbonden.



Nieuwe samenstelling

Ter Mors krijgt gezelschap van de regerend Nederlands kampioene sprint bij de vrouwen: Letitia de Jong. Daarnaast is ook Jutta Leerdam aangetrokken. Zij werd in 2017 wereldkampioene bij de junioren,



Bij de mannen zijn buiten Deelstra en Born ook Lennart Velema en Daan Baks gebleven. Daarnaast zijn Lucas van Alphen en Martijn van Oosten aan de ploeg toegevoegd.



Marije Joling

Vorig seizoen reed Marije Joling uit Assen, als enige vrouw, voor de ploeg. Zij laat via Twitter weten "Mooi nieuws voor mijn oude ploeg. De trainers en ik hebben samen besloten niet verder te gaan. Als allrounder bevond ik me op een eiland in deze sprintersploeg. Ik ben op zoek naar een nieuwe uitdaging in een nieuwe omgeving"