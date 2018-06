Deel dit artikel:











Broers uit Assen steken Atlantische Oceaan over met motorboot Met zijn boot de Four Seasons stak Edzard Braam de Atlantische Oceaan over (foto: Edzard Braam)

ASSEN - Metershoge golven, keiharde wind en afbrokkelende ijsbergen trotseerden de broers Edzard en Peter Braam uit Assen. In hun motorboot staken ze samen de Atlantische Oceaan over: een tocht van elfduizend zeemijl.

De (bijna) zeventigers legden hun tocht in twee etappes af en hadden gedurende beide delen een extra bemanningslid aan boord. Tot Amerika was hun jongste broer aan mee, daarna werd hij afgelost door de zoon van Peter.



Grote wens

Het was de wens van oud-chirurg Edzard om nog eens per boot de Atlantische Oceaan over te steken. "Ooit ben ik met de marine in een duikbootjager als scheepsarts de oceaan overgegaan. Dat wilde ik na mijn pensioen nog graag eens doen, maar dan met mijn eigen boot", vertelt Edzard.



Vikingroute

Hij besloot een vijftien meter lange boot te kopen en de overtocht te wagen. "We zijn via de noordelijke route, de Vikingroute, naar Amerika gevaren", vertelt Edzard Braam. "Die route voer langs Engeland, Schotland, de Orkney- en Faroër Eilanden, IJsland en Groenland. We hadden met onze motorboot geen zeil, dus we waren de hele route erg afhankelijk van brandstof. Gelukkig hadden we 3800 liter diesel aan boord"



De terugweg voer vanuit de Verenigde Staten via Bermuda en de Azoren weer richting Europa. Tijdens de reis moest de zeevarende familie veel rekening houden met het weer. Soms moesten de broers zich dagenlang goed vasthouden om niet continue om te vallen. "Het is fysiek zwaar, vooral als je de golven en wind tegen hebt. Zelfs in bed moet je je dan eigenlijk nog zekeren", vertelt Edzard.



IJsberg ahoy

Het grootste deel van de reis ging voorspoedig, al zijn Edzard en Peter wel een keer aan het noodlot ontsnapt. Edzard: "We voeren eens om een hele grote ijsberg: zo groot als een vliegdekschip. Terwijl we er langs voeren, zagen we dat hij aan het smelten was en we vertrokken. Toen we net twee minuten weg waren, brak de ijsberg ineens in tweeën."



Door het enorme gewicht van de ijsberg ontstond een enorme golf. Edzard: "We hadden alle luiken nog open en mijn jongste broer stond te filmen op het dek zonder zekering. Waren we nog dichtbij geweest, dan had hij zo over boord kunnen slaan."