Video: draaihals zingt het hoogste lied in Drenthe De draaihals zie je niet vaak in Drenthe (foto: Free Nature Images/Mark Zekhuis)

De draaihals zingt deze week het hoogste lied in Drenthe. De vogel is sinds de eeuwwisseling een zeldzame verschijning in ons land en in Drenthe wordt hij maar heel zelden gezien.









Niet alleen mensen, ook dassen zijn wel eens bang voor onweer. Op de cameravalbeelden van Tonnie Sterken zagen we een dassenfamilie die tijdens de eerste bliksem snel de burcht in vluchten.



