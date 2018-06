Minder asbestdaken in Drenthe dan gedacht

ASSEN/ERM - Bevat mijn dak asbest en is het geschikt voor zonnepanelen? Eigenaren die dat antwoord zelf niet weten kunnen dat vanaf nu checken op de asbestdakenkaart. En daarmee heeft Drenthe landelijk een primeur.

Met een speciale camera is voor de hele provincie in beeld gebracht waar asbestdaken liggen. De kleur van de pixels is daarbij bepalend, net zoals bij een warmtebeeldcamera. Met het menselijk oog is vanuit de lucht niet vast te stellen of er sprake is van asbesthoudend materiaal.Staatssecretaris Stientje van Veldhoven lanceerde de kaart vanmiddag op het provinciehuis en roemde Drenthe om diens vooruitstrevendheid bij het verwijderen van asbest. De kaart maakt volgens haar ook goed duidelijk of bij een calamiteit nog asbest vrij kan komen.De kaart is voorlopig eerst alleen beschikbaar voor de gemeenten Hoogeveen en Noordenveld. Half juli is voor heel Drenthe te zien waar asbest op de daken ligt.Een schatting ging uit van 6 miljoen vierkante meter aan asbesthoudende daken in Drenthe. In werkelijkheid gaat het om 5,2 miljoen vierkante meter.Volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra is er veel belangstelling voor de goedkope lening van de provincie om asbest te verwijderen en zonnepanelen er op te leggen. De provinciale regeling komt bovenop de Rijkssubsidie van 4,50 euro per vierkante meter.Bedrijven die asbest saneren kunnen het werk amper aan. Zo lopen de wachttijden op bij asbestsaneerder Gebroeders Middelveld in Alteveer. "Nieuwe klussen worden pas ingepland in oktober of november," zegt Erik Venema van het bedrijf.Bij de familie Van der Veen in Erm werd het asbest vanochtend verwijderd van de schuur. "Het was in ons geval nu al nodig omdat verzekeringspremie steeg van 50 naar 1150 euro per jaar," zegt Leni van der Veen.Of het lukt om alle daken asbestvrij te krijgen voor 2024 is nog maar de vraag. "Dat is wel erg optimistisch. Het geld van de provincie is daar nooit genoeg voor. Er moet nog heel veel gebeuren. Daarvoor zullen we bij het Rijk aan de bel moeten trekken," aldus gedeputeerde Stelpstra.Handhaven gaat ook gemakkelijk met de asbestdakenkaart. "We gaan er niet vanuit dat we dit moeten handhaven. We willen eerst de mensen stimuleren om zelf hun verantwoordelijkheid te nemen," legt Stelpstra uit.De kaart is te vinden op http://noordenveld.asbestdakenkaart.nl en http://hoogeveen.asbestdakenkaart.nl