Deel dit artikel:











Werkstraffen geëist tegen Drenten om seksoplichting en heling Via internet lichtte de Smildeger mensen op (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Een 25-jarige man uit Smilde moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, een werkstraf van 240 uur uitvoeren en twee maanden voorwaardelijk celstraf opgelegd krijgen.

Via de website Seksjobs.nl lichtte hij mensen op, hij pleegde openlijk geweld, verzette zich bij zijn aanhouding en beledigde een agent.



De oplichting en heling vonden plaats tussen november 2015 en begin 2017.



Helende Assenaar

Een 24-jarige medeverdachte uit Assen stond voor de rechter voor heling. Ook hij was betrokken bij de openlijke geweldpleging, maar zijn rol was beduidend kleiner. Hij moet, zo vindt de officier, een werkstraf van 120 uur uitvoeren en net als de Smildeger twee maanden voorwaardelijk cel opgelegd krijgen.



De Smildeger bood ruim twee jaar escortplezier aan via Seksjobs.nl. Mannen die zichzelf wilden trakteren op een escortdame maakten geldbedragen over op de rekening van de de 25-jarige Smildeger. Het geld was weg, maar er verscheen nooit een dame van lichte zeden op de afgesproken data. Tal van escortloze slachtoffers deden via internet aangifte tegen de wanpraktijken.



Duizenden euro's buit

De Assenaar ontving via de rekening van de Smildeger ruim negenduizend euro aan nep-escortgeld op zijn bankrekening. "Heling", zei de officier. "Geld aannemen dat afkomstig is van een misdrijf." Gezamenlijk zouden de heren voor ruim 45.000 euro hebben buitgemaakt. Dat moeten ze terugbetalen aan de staatskas, aldus de officier.



Naast de oplichting was de Smildeger betrokken bij een vechtpartij in november 2015 in Assen. Dat gebeurde voor de ingang van een café. De Assenaar werd betrokkenheid bij openlijk geweld verweten. Beide mannen verzetten zich destijds bij de aanhouding en bovendien beledigde de Smildeger een agent.



'Drie jaar geleden'

De advocaat van de Assenaar vroeg de rechtbank er rekening mee te houden dat het feit van openlijk geweld al drie jaar oud is en daarom de straf daarop af te stemmen.



Beide mannen hebben hun levens inmiddels op de rit. De advocaten waren het eens: ze zijn stukken volwassener geworden.



De uitspraak volgt over twee weken.