Kroegbaas en verhuurder steggelen over huurachterstand en gevaarlijk elektra Huurbaas en kroegeigenaar van café Bullseye hadden mot (foto: Google Streetview)

ASSEN - Nog geen jaar na opening van café Bullseye aan de Rolderstraat in Assen stapte huurbaas Roelof Kremer van dat pand vandaag naar de rechter. Horecaondernemer Paul van Essen verzuimt te betalen, zegt de huurbaas.

De huurachterstand loopt inmiddels op tot ruim 17.000 euro en Kremer wil een ontruiming van het pand.



Brand

Van Essen klaagt op zijn beurt over het achterstallig onderhoud in het pand. Door de slechte elektrische installatie kampt het bedrijf met kortsluitingen. In januari ontstond een brandje in de meterkast. Van Essen vindt het te gevaarlijk worden voor de discotheek op de bovenverdieping en sinds de brand is dat deel van het pand op slot.



De horeca-ondernemer zegt hierdoor omzet te missen. Kremer liet op zijn beurt de installatie doorlichten. "Die deugt”, zei hij tegen de rechter. Wel moet hij als verhuurder nog kozijnen en dakgoten vervangen. "Maar dat had tot nu toe geen haast”. Het lukte de rechter om de partijen aan de onderhandelingstafel te krijgen. En met succes.



Oplossing

De huurachterstand moet begin juli zijn weggewerkt. Beide partijen wijzen samen een installateur aan die het elektra grondig bekijkt. De verhuurder neemt het herstel van eventuele gebreken voor zijn rekening en de huurder komt dan zijn betalingsverplichting na, zo werd afgesproken.