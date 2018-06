Lege winkels in Asser Singelpassage worden binnenstadswoningen

ASSEN - Winkelstraat de Singelpassage in Assen, dat al jaren door leegstand een kwijnend bestaan leidt, wordt grotendeels omgebouwd tot woonstraat. Bouwondernemer David Maas heeft bijna alle lege winkelpanden opgekocht, en gaat er woonruimte realiseren voor jongeren.

Inmiddels zijn de eerste drie binnenstadswoningen klaar. Het gaat om gasloze stadswoningen, met woonkamer, en keuken, aparte slaapkamers en badkamer. "We hebben nu drie klaar en twee al meteen verhuurd. Wonen in de stad is voor jongeren toch hip", zegt Priscilla Hazelhof van verhuurder Vestal.De binnenstadswoningen zijn gerealiseerd in een voormalig restaurant, waar als laatste uitbater koffiehuis 'De Buurman' zat wat al snel failliet ging. De stadspandjes zijn voor de wat gevorderde jonge huurders.Bijzonder aan de woningen is dat ze gasloos zijn. "Dit zijn de eerste gasloze woningen bij mijn weten in Assen", zegt Maas trots. "Maar niet met nul op de meter, want we verwarmen via een infraroodsysteem, en dat vergt dus elektriciteit."Aan de overkant van de Singelpassage komen nog eens 32 huurappartementen voor starters, een woonproject dat Maas komend jaar wil realiseren.Volgens Priscilla Hazelhof is vooral voor jonge huurders wonen in de binnenstad aantrekkelijk. "We merken gewoon dat ze het fijn vinden middenin de stad te zitten, dichtbij alle voorzieningen en ook bij het uitgaansleven." Maas vindt dat hij op deze manier kwakkelende aanloopstraten met winkelleegstand, "een mooi nieuw tweede leven geeft als woonstraat met vooral jonge starters."Het bouwbedrijf van Maas is deze week ook begonnen in de Kloekhorststraat in een voormalig kantoorpand. Op de twee verdiepingen komen in totaal 40 woonunits voor jonge startende huurders tussen de 18 en 23 jaar."Er zijn veel jongeren die graag bij hun ouders uit huis willen, maar nog te weinig geld verdienen voor een echte huurwoning. Voor die groep hebben we straks woonstudio's van rond de 400 euro waarmee ze dus ook nog huursubsidie kunnen krijgen." Maas hoopt het kantoorpand aan de Kloekhorststraat nog voor het eind van dit jaar omgebouwd te hebben, zodat hij verder aan de slag kan in de Singelpassage.Het eerste woonproject waarmee Maas begon in Assen, is de Abel Tasmantoren. Deze kantoorkolos met tien verdiepingen telt inmiddels 90 appartementen voor starters, waarvan er al 80 zijn verhuurd. De laatste tien appartementen zijn net opgeleverd.