Aandeelhouders WMD keuren jaarrekening niet goed

ASSEN - Het had de eerste keer in jaren moeten zijn dat de jaarrekening van de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) op tijd wordt vastgesteld. Maar het is niet gelukt. De aandeelhouders (provincie en gemeenten) willen meer informatie.

Sinds de crisis bij de WMD rondom de projecten in Indonesië , is er het nodige veranderd. De voormalige directeur is weg, de verantwoordelijk voor de financiën is vertrokken. En sinds kort ook adjunct directeur Norbert Veldkamp. "Vanwege een verschil van inzicht in het te voeren beleid", is het antwoord van de WMD op vragen daarover.Veldkamp was sinds 1998 werkzaam bij het Drentse waterbedrijf. Half april heeft hij afscheid genomen. Volgens insiders een baken van stabiliteit binnen de WMD. Maar een nieuwe leiding zoekt eigen mensen om zich heen en daar past de oudgediende niet in. Daarmee is de hele top vervangen. Net als de Raad van Commissarissen.De aandeelhouders van de WMD eisten vandaag tijdens de aandeelhoudersvergadering meer informatie. Informatie over boekhoudkundige aanpassingen als de afschrijvingstermijn voor het waterleidingnetwerk in de grond. Deze aanpassing zou consequenties kunnen hebben voor de investering in nieuwe leidingen en vervanging van oude asbestleidingen. Maar de aandeelhouders voelen zich overvallen en willen een uitgebreid voorstel.De WMD, zo blijkt uit het voorgelegde jaarverslag, heeft in 2017 een winst gemaakt van zo'n 2,5 miljoen euro. Het stopzetten van alle activiteiten in Indonesië kost geld. Daarvoor is al eens dertien miljoen euro uit de boeken gehaald. De afgelopen twee jaar heeft het nog eens ruim twee miljoen gekost. Geld dat is gebruikt voor juridische zaken, vertalingen en reis- en verblijfkosten. De verkoop van panden en bedrijfsonderdelen in Drenthe heeft wel geld opgebracht.Dat de WMD in het verleden een miljoenenverlies geleden heeft in Indonesië, komt volgens het nutsbedrijf door onvoorzichtig handelen van een voormalig directeur. De aandeelhouders, raad van commissarissen en WMD bekijken of ze de oud-directeur aansprakelijk kunnen stellen voor de verliezen. Maar tot op heden is daar geen besluit over genomen. Aansprakelijk stellen is een juridisch lange weg en kost een boel geld. Het is volgens deskundigen de vraag of je dat wel zou willen. Ook vandaag is achter gesloten deuren over de kwestie gesproken.Volgens het jaarverslag is er in 2017 zo´n 34 miljoen kuub drinkwater geproduceerd. Dat is iets minder dan in 2016. Een klein deel van het drinkwater gaat overigens naar buurprovincies als Friesland en Groningen, omdat ze daar te weinig hebben. De komende jaren levert de WMD meer water aan Friesland. De prijs voor water gaat in het voorstel van de directie een heel klein beetje omhoog. Wel moet er meer vastrecht betaald worden. Dat is nodig om ook in de toekomst in nieuwe waterleidingen en zuiveringsinstallaties te kunnen investeren.De directie van de WMD moet binnenkort met nieuwe informatie komen voor de aandeelhouders. Dan pas nemen ze een definitief besluit over de jaarrekening. Wanneer dat zal zijn is niet bekend.