Bootsmannetje vaakst geteld tijdens Slootjesdagen 2018, waterkwaliteit onvoldoende Kinderen onderzoeken een sloot tijdens de Slootjesdagen (foto: IVN Hoogeveen) De opbrengst van de dag (foto: IVN Hoogeveen) Ook op het water kun je je vermaken (foto: IVN Hoogeveen)

ASSEN - Het bootsmannetje is het vaakst geteld tijdens de Slootjesdagen 2018. Dat is minder goed nieuws, want dat diertje leeft vooral in water dat niet zo schoon is.

Geschreven door Laura Smit





Waterkwaliteit 'net voldoende'

Na het bootsmannetje werden de vlokreeft en de poelslak het meest gezien. Naast het tellen deden de deelnemers proefjes om de kwaliteit van het water te tellen. Dat leverde een gemiddelde van een 6,3 op.



“Een 6,3 is net een voldoende. Maar er is vooral in mooie slootjes gemeten. Dit betekent dat er werk aan de winkel is om de slootjeskwaliteit in het hele land te verbeteren. Er zijn gelukkig ook de nodige bijzondere waterdiertjes gezien, zoals de kokerjuffer, libellenlarve en geelgerande watertor", zegt Froukje Rienks van het Nederlands Instituut voor Ecologie.



Meer onderzoek

IVN gaat de komende tijd zelf nog verder onderzoek doen, onder meer met proeven die temperatuur, licht en afbraakprocessen in de sloot meten voor een completer beeld van de waterkwaliteit. Ook zullen zij dan meer sloten onderzoeken.



Het nationale slootjesonderzoek wordt dit jaar uitgebreid met proeven om ook temperatuur, licht en afbraakprocessen te meten. Het burgerwetenschappelijk onderzoek is ook voor herhaling vatbaar. Zo kunnen wetenschappers trends in kaart brengen en een volledig beeld krijgen van de gezondheid van de slootjes. Voor het onderzoek werkt IVN samen met het Nederlands Instituut voor Ecologie.







