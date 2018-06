Forse schade na vandalisme zwembad de Waterlelie in Zuidwolde

ZUIDWOLDE - Zwembad de Waterlelie in Zuidwolde heeft in één nacht duizenden euro's schade opgelopen.

Ongewenste bezoekers liepen in de nacht van 2 op 3 juni over de afdekdeken, die daardoor beschadigd is geraakt. Schade: 3500 euro. De deken wordt 's nachts over het diepe bad gelegd om het water warm te houden en zo energie te besparen.Het is niet alleen zonde, maar ook levensgevaarlijk om over de deken te lopen, zo waarschuwt het zwembad op Facebook. Iemand die er doorheen zakt, kan onder de deken terecht komen en verdrinken. Afgelopen vrijdag verdronk een man in het Gelderse Vorden toen hij tijdens een nachtelijke zwempartij onder een afdekzeil terecht kwam.Niet voor het eerst is de Waterlelie de dupe van dekzeillopers. In 2014 werd het afdekdoek ook al vernield door (naakte) nachtelijke zwemmers.Het bestuur van het zwembad heeft aangifte gedaan bij de politie. Op dit moment hangen er nog geen camera's in het zwembad, maar voorzitter Jaap Slob van de stichting die het zwembad bestuurt laat weten daar wel over na te zullen denken.Er is nog onbekend wie achter het vandalisme zitten.