Fietsende leraar Theo Rook (63) weer aangevallen door buizerd

ORVELTE - Voor leraar Theo Rook uit Westerbork begint wederom een periode van omfietsen. Voor het tweede jaar op rij is hij tijdens zijn fietstocht van huis naar werk aangevallen door een buizerd.

Vorig jaar kwam de fietsende leraar in het nieuws toen hij zeven keer door dezelfde vogel werd aangevlogen. Met een camera op zijn helm legde hij voor RTV Drenthe een aanval vast.De buizerd heeft waarschijnlijk ergens tussen Wezup en Orvelte wederom een nest met jongen Daarom beschermt de roofvogel het gebied tegen indringers, zoals de naar Emmen fietsende Börker Rook.Rook laat weten dat de klap dit keer "extra hard aankwam en de schrik er direct goed in zat." De leraar kiest voortaan een andere route en licht de gemeente Midden-Drenthe in. Vorig jaar plaatste de gemeente naar aanleiding van het luchtoffensief op Rook waarschuwingsborden.