Fietser doet aangifte van gespannen ijzerdraden op MTB-route

ASSEN - "Het heeft een behoorlijke impact binnen de club'', vertelt voorzitter van MTB Assen Kor Huberts.

Vanochtend ontdekte een fietser ijzerdraden die over het parcours van de mountainbike-route bij de Baggelhuizerplas in Assen hingen. De draden waren gespannen op keel en kniehoogte. ''Dit moet bewust gedaan zijn, dat kan niet anders'', aldus de voorzitter.Degene die de draden ontdekte heeft aangifte gedaan.De baan is van de gemeente, maar MTB Assen helpt bij het onderhoud. De voorzitter laat weten dat de club niet zoveel kan doen. "We kunnen alerter zijn en vaker een rondje fietsen.'' Daarnaast zijn er toezichthouders van de gemeente die de baan controleren.De gevolgen zijn niet te overzien als je in het draad rijdt, vertelt Huberts. ''Dinsdag en donderdag rijdt de jeugd over de baan. Je moet er toch niet aan denken dat zij hier tegenaan rijden.''