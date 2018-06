Boze buur bedreigt mannen bij ontmoetingsplaats Emmen

EMMEN - Een boze buurtbewoner heeft vanavond een bezoeker van de zogenoemde homo-ontmoetingsplek bij parkeerplaats Westerveld langs de N34 ter hoogte van Emmen gedreigd omver te rijden met zijn tractor.

De buurtbewoner wierp volgens het RTV Oost-programma Roze Golf een aarden wal op bij de ingang van het Noordbargerbos bij de parkeerplaats, die hij versterkte met keien en boomstammen..Ook maakte hij foto’s met zijn mobiele telefoon van mannen die het bos bezochten en de kentekens van auto’s die geparkeerd stonden. Daarop ontstond een woordenwisseling met een paar bezoekers. Een van de bezoekers pakte de telefoon van de man af.Nadat de buurtbewoner boos was weggereden, belde hij de politie en vertelde hij dat hij door bezoekers van de homo-ontmoetingsplek was beroofd van zijn telefoon. De politie adviseert de bezoeker die de telefoon afpakte zich te melden bij het politiebureau, omdat er anders sprake is van diefstal.Volgens de politie zou de man boos zijn omdat bezoekers van het bos bij zijn woning rijden. Het bos is niet alleen bereikbaar vanaf de N34, maar ook vanaf een doodlopende weg waaraan de man woont.Volgens bezoekers valt de man wel vaker mannen in het bos lastig. De politie krijgt zelden meldingen van incidenten in het Noordbargerbos.