Born en Deelstra: Wij hebben het goed voor elkaar bij Team IKO Joost Born, Jorien ter Mors en Niek Deelstra zijn ploeggenoten bij Team IKO (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

SCHAATSEN - Drievoudig Olympisch kampioene Jorien ter Mors wordt de kopvrouw en projectinrichter Style 26 en Friesland Lease meldden zich als co-sponsors. Bij de sprinters van Team IKO lijkt alles al in kannen en kruiken voor het nieuwe schaatsseizeon. Dit terwijl verschillende Olympische kampioenen zich nog grote zorgen maken over hun toekomst.

Geschreven door Karin Mulder

De sprintploeg, die pas sinds vorig seizoen bestaat, presenteerde zich vanavond al. Een mooie opsteker voor de Drentse schaatsers in de ploeg: Joost Born (24) uit Schipborg en Niek Deelstra (20) uit Hoogeveen.



"Wij hebben het echt goed voor elkaar. Dit is hartstikke positief en een mooie support voor ons team dat we weer een stapje omhoog kunnen en gewoon een vaste ploeg worden in het schaatsen", zegt Deelstra. "Vorig jaar zaten wij in de positie waar nu heel veel schaatsers in zitten", vervolgt Born. "Toen zijn wij met zes man naar de gebroeders Ten Hove gegaan en zij hebben dat opgepakt. En een jaar later staan we nu hier."



Ter Mors

Ondanks dat ze op het ijs qua snelheid niet veel aan Ter Mors zullen hebben, zijn de Drentse mannen wel heel blij met haar komst. "Zij heeft natuurlijk al op grote toernooien gestaan, waar ik nog nooit ben geweest. Die ervaring neemt ze wel mee in de ploeg", zegt Deelstra. "Aan de jongenskant zijn we heel erg aan elkaar gewaagd en dat maakt ons ook sterker", vult Born aan.



Vlogs

Born heeft binnen de ploeg nog een bijzondere rol. Hij monteert de vlogs die de ploeg wekelijks aflevert. En daarmee is de ploeg uniek. "Daarin kunnen mensen een kijkje nemen in Team IKO. Het is een belangrijk concept voor ons omdat wij daarmee ook marketingwaarde willen creëren", besluit Born



Samenstelling

Erwin ten Hove is net als vorig jaar de trainer van de ploeg. Zijn broer Martin ten Hove houdt zich meer bezig met het management. Bij de vrouwen is naast Ter Mors ook de regerend Nederlands kampioene sprint: Letitia de Jong aangetrokken, Daarnaast tekende Jutta Leerdam een contract. Zij werd in 2017 wereldkampioene bij de junioren. Ook Bo van der Werff gaat voor Team IKO rijden.



Bij de mannen zijn buiten Deelstra en Born ook Lennart Velema en Daan Baks gebleven. Daarnaast zijn Lucas van Alphen en Martijn van Oosten aan de ploeg toegevoegd.