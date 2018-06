Liefde tussen Bas Dost en Sporting definitief over

VOETBAL - Bas Dost wil zijn contract bij Sporting Lissabon laten verscheuren. Daarbij volgt de voormalig aanvaller van FC Emmen het voorbeeld van enkele teamgenoten en zijn trainer.

Dost heeft volgens de Portugese sportkrant Record een verzoek tot contractontbinding ingediend bij zijn werkgever.Na de nederlaag tegen Atlético Madrid in de Europa League betrad een groep van zo´n vijftig hooligans van Sporting het trainingscomplex. Waarschijnlijk waren de hooligans ook gefrustreerd over het mislopen van de Champions League, doordat Sporting in de laatste competitiewedstrijd verloor van Maritimo, en gingen daarom spelers en stafleden te lijf. Dost werd onder meer met een riem op zijn hoofd geslagen en liep daarbij een flinke wond op.Behalve Dost liepen ook trainer Jorge Jesus en medespelers als Fredy Montero, William Carvalho en Rui Patricio verwondingen op. Ook zij, en andere spelers, willen vertrekken bij de club uit Lissabon.Mocht het contract van Dost daadwerkelijk ontbonden worden, is dat ook slecht nieuws voor FC Emmen. De boomlange spits vertrekt dan transfervrij, waardoor Emmen kan fluiten naar een doorverkooppercentage. In 2016 verdiende de Drentse club nog 275 duizend euro toen Dost door Sporting voor tien miljoen overgenomen werd van Wolfsburg.Het contract van de 29-jarige aanvaller loopt in principe nog twee jaar door. Sevilla zou Dost graag willen inlijven.