FC Emmen debuteert in eredivisie met uitwedstrijd tegen ADO Den Haag

VOETBAL - FC Emmen begint het seizoen met een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.

Dat maakte de KNVB vanochtend bekend in het conceptprogramma voor het komende eredivisieseizoen. De allereerste eredivisiewedstrijd van FC Emmen wordt op zondag 12 augustus om 12.15 uur in Den Haag gespeeld. De eerste thuiswedstrijd in de eredivisie is een week later, op zondag 19 augustus om 14.30 uur, tegen AZ.De eerste echte topwedstrijd speelt FC Emmen in speelronde 3, op 25 augustus. Dan reizen de Emmenaren af naar Johan Cruijff Arena voor een wedstrijd tegen Ajax. De eerste wedstrijd tegen de regerend kampioen, PSV, is op zaterdag 20 oktober in Eindhoven. Emmen ontvangt Feyenoord op zondag 9 december op de Oude Meerdijk.De derby's van het Noorden in de eerste seizoenshelft zijn op 4 november en 16 december. FC Emmen speelt dan tegen respectievelijk sc Heerenveen en FC Groningen, allebei uit. Op zondag 23 december sluiten FC Emmen en Willem II de eerste seizoenshelft van de eredivisie af. Dat duel wordt om 16.45 uur in Emmen gespeeld. De laatste thuiswedstrijd van FC Emmen is op zondag 28 april tegen FC Groningen. De Emmenaren sluiten het reguliere seizoen af in Tilburg tegen Willem II op zondag 12 mei.FC Emmen diende vlak na de historische promotie twee verzoekjes in bij de KNVB . FC Emmen wil haar thuisduels zo veel mogelijk op zondagmiddag spelen en de club heeft verzocht om de eerste wedstrijd in de competitie met een uitwedstrijd te beginnen, om zodoende extra tijd te krijgen om het stadion eredivisieproof te maken. Aan beide verzoekjes heeft de KNVB meegewerkt.Van de zeventien thuisduels speelt FC Emmen namelijk elf keer op zondagmiddag. Zeven keer wordt op het gewenste tijdstip van 14.30 uur afgetrapt. Drie keer beginnen de Emmenaren in eigen stadion om 12.15 uur en er staat één duel gepland om 16.45 uur. Verder speelt FC Emmen twee keer thuis op vrijdagavond (20.00 uur), drie keer thuis op zaterdagavond (twee keer 18.30 uur en één keer 20.45 uur) en één keer op woensdagavond (20.45 uur).Vanochtend werd het programma op de KNVB Campus, in de bossen bij Zeist, gepresenteerd voor de clubs en de afgevaardigden van de gemeente en de politie. Het programma kan nog veranderen, nadat de wedstrijddagen en aanvangstijden zijn besproken.