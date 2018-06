PEC-coach Van 't Schip bevestigt: Wouter Marinus naar FC Emmen

VOETBAL - Wouter Marinus speelt de komende twee seizoenen voor FC Emmen. De Drentse middenvelder uit Zuidwolde komt over van PEC Zwolle en wordt vanmiddag gepresenteerd op De Oude Meerdijk.

De trainer van PEC Zwolle, John van 't Schip, bevestigde de speculaties van de afgelopen dagen door Marinus op Twitter veel succes te wensen bij zijn nieuwe club.Van 't Schip deed dat in een reactie op een Zwolle-fan die op het medium zijn ongenoegen uitte over het vertrek van Marinus: "Een speler die totaal verkeerd gebruikt is door John van 't Schip en nu dus Emmen mag gaan versterken, en een versterking is hij! Succes Wouter!"Bij FC Emmen wordt de naam van de nieuwe speler nog stilgehouden, al heeft de pers inmiddels wel een uitnodiging ontvangen om de presentatie van de tweede nieuweling vanmiddag bij te wonen. Vorige week werd Jason Bourdouxhe als eerste aanwinst geprsenteerd.Marinus kwam op zijn twaalfde in de jeugdopleiding van SC Heerenveen. Samen met Bilal Basaçikoglu, Daley Sinkgraven en Jerry St. Juste vormde hij het kwartet 'grootste talenten' in die tijd, maar waar de andere drie de stap maakten naar de hoofdmacht liep het bij Marinus wat minder soepel.In de zomer van 2014 maakt de Drentse aanvallende middenvelder de overstap van PEC Zwolle, waar hij nog een contract had tot het eind van dit seizoen. Toch laat Zwolle Marinus transfervrij naar FC Emmen vertrekken.Het enige wat de overgang van Marinus naar de kersverse eredivisieclub nog kan dwarsbomen is de medische keuring vanmiddag.