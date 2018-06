Drenthe helpt Friesland straks aan meer 'zacht' drinkwater

ASSEN - Inwoners van Friesland krijgen al drinkwater uit Drenthe. Maar dat wordt de komende jaren alleen maar meer.

22 miljoen euro investeren de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) en de Friese tegenhanger Vitens. Daarvoor wordt een nieuwe waterleiding aangelegd vanaf Beilen naar Appelscha en worden pompstations en zuiveringsinstallaties vernieuwd. Ook het water wordt straks minder kalkrijk en dus zachter.Het idee van een hogere levering komt van de provincie Drenthe. Die wil dat het pompstation Terwisscha, midden in nationaal park Drents Friese Wold, wordt opgeheven. De waterwinning in het natuurgebied zorgt voor verdroging Volgens directeur Leo Hendriks van de WMD is er voldoende drinkwater in Drenthe. De bevolking krimpt en er wordt minder water gebruikt. Voor het water wordt overigens gewoon betaald, zegt Hendriks. "Vitens betaalt een tarief voor het water. Dat doen ze in Groningen ook. Daar leveren we ook al jaren water. We hebben gewoon contracten."In 2022 wordt gestart met de levering van drinkwater. Er is een contract voor veertig jaar afgesloten met Vitens. De investering moet na zo'n 25 jaar zijn terugverdiend. De WMD levert al jaren water aan Vitens richting de Havelterberg. Ook het waterbedrijf Groningen krijgt Drents drinkwater.