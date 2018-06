Nieuwe vragen over gewelddadige dood Marcel Hoogerbrugge

HOOGEVEEN - Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt vanavond opnieuw aandacht aan de gewelddadige dood van Marcel Hoogerbrugge. De politie zegt dat er nieuwe vragen over Hoogerbrugge zijn.

De 49-jarige Hoogevener werd in december vorig jaar dood in zijn huis gevonden. Hij bleek met veel geweld om het leven te zijn gebracht. Omdat er niets uit zijn huis is gestolen, gaat de politie niet uit van een roofmoord . Vermoed wordt dat Hoogerbrugge zijn moordenaar heeft gekend.De politie heeft nog altijd geen goed beeld van wie Hoogerbrugge precies was. De vermoorde man leidde een teruggetrokken bestaan en had vrijwel geen sociale contacten. De oud-luitenant, die tot 2004 bij Defensie werkte, had geen baan meer en leefde van een uitkering.Opsporing Verzocht wordt vanavond om 20.30 uur uitgezonden op NPO1.