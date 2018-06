Stelling: Met de komst van de videoscheidsrechter wordt voetbal eerlijker

ASSEN/EMMEN - FC Emmen debuteert in de eredivisie met een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Maar er is nog iets nieuws in deze competitie: de videoscheidsrechter.

Tijdens de play-offs voor promotie en degradatie werd er al gebruikgemaakt van de videoscheidsrechter, maar vanaf komend seizoen wordt hij elke eredivisiewedstrijd ingezet. De nationale voetbalbond experimenteerde de afgelopen seizoenen al met videoscheidsrechters. Hiermee worden beslissingen genomen over doelpunten, rode kaarten en strafschoppen.Nieuw in het programma voor het seizoen 2018/2019 is dat de vroege zondagwedstrijd een kwartier eerder begint, om 12.15 uur. Dat heeft te maken met de komst van die videoscheidsrechter. Volgens de KNVB is het nodig dat er meer tijd zit tussen de vroege zondagwedstrijd en de aanvang van de tweede wedstrijd, om 14.30 uur.De videoscheidsrechter moet een eerlijk en objectief besluit nemen, mocht er twijfel zijn over spelsituaties Wat denk jij? Is de videoscheidsrechter een welkome aanvulling?