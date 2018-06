Extra geld voor restauratie Landgoed Oldengaerde in Dwingeloo

DWINGELOO - Goed nieuws voor stichting Het Drentse Landschap. De stichting krijgt van minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 420.000 euro voor de restauratie van Landgoed Oldengaerde in Dwingeloo.

Het landgoed is sinds 2013 in bezit van Het Drentse Landschap. Tot dan toe was het privé-eigendom. Maar de familie kan de renovatie van het historische pand niet meer betalen. Het Drentse Landschap maakt een plan waarin Oldengaerde in vijf jaar tijd wordt gerestaureerd. De kosten lopen in de miljoenen.Bij Het Drents Landschap gaat de vlag in top volgens directeur Sonja van der Meer. "Eigenlijk is het geld uit dit potje voor grote miljoenenprojecten. In het verleden hoefden we geen aanvraag voor een bijdrage in te dienen. We wisten toch wel dat er een afwijzing zou komen. Op aandringen van de provincie hebben we nu toch een aanvraag ingediend. En het is gelukt."Er zit nog een gat van vijf ton in de begroting van deze renovatieklus. Daarvan is dus nu ruim vier ton opgelost. "We hebben nog een paar aanvragen lopen." Vorig jaar is de daglonerswoning helemaal opgeknapt. Dit jaar is het koetshuis aan de beurt. Daar komt het beheerdersechtpaar van het landgoed te wonen. En in 2019 wordt begonnen met het opknappen van het landhuis. Een klus van zo'n 1,2 miljoen euro.In totaal stelt de minister voor heel Nederland 34 miljoen euro beschikbaar. Dat was ook afgesproken in het regeerakkoord.