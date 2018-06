'Vensterbankslachtoffers' gewild voor 1000-soortendag in Assen

ASSEN - Zie je thuis dode insecten op de vensterbank liggen? Gooi ze niet weg, maar lever ze in voor de 1000-soortendag van de natuurclub IVN-KNNV Assen.

Op 23 en 24 juni trekken deskundigen van werkgroepen de natuur in. Hier gaan zij met liefhebbers op zoek naar zoveel mogelijk verschillende soorten insecten, planten en vogels. Doel is om hier in totaal minimaal duizend van te waarnemen."Het leek me leuk om iets ludieks te doen. Zo creëer je natuurlijk wat aandacht voor dit evenement. Maar daarnaast kan het ons ook mooi wat extra soorten opleveren", zegt organisator Cindy de Jonge."Want als je met mooi weer het raam open hebt, vliegt er altijd het een en ander naar binnen. Bij mij thuis heb ik bijvoorbeeld al vijftien verschillende 'vensterbankslachtoffers' gevonden. En dat is best handig. Want een dood insect vliegt niet weg."Iedereen kan de dode diertjes meenemen naar het Duurzaamheidscentrum in Assen. Daar staat een kist waar ze in worden gelegd. "Op deze manier kun je ze handig determineren. Vorig jaar viel de telling wat tegen. Toen bleven we steken in de zeshonderd. Maar het was dan ook erg slecht weer met al die regen. Dan laten insecten zich minder zien."De 1000-soortendag is voor iedereen die interesse heeft in de natuur, van jong tot oud. Deelnemers worden ingedeeld in groepjes en gaan op pad met iemand die verstand heeft van bijvoorbeeld vogels of planten. "Ook is het plan om nachtvlinders op te sporen en gaan we waarschijnlijk op zoek naar vleermuizen."Zondagmiddag is de climax van het evenement. Dan worden alle soorten die genoteerd zijn opgeteld en wordt duidelijk of dit jaar de magische 1000-grens wél wordt gehaald.