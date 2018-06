Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 12 juni FC Emmen weet tegen wie het als eerste speelt (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

Het speelschema van FC Emmen in de eredivisie is bekend. Verder wil Bas Dost zijn contract laten verscheuren en kinderen uit Hoogeveen kunnen vandaag beleven hoe het is om brandweer te zijn.