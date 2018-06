Deel dit artikel:











Auto's botsen op elkaar in Assen Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Op de Pelikaanstraat in Assen zijn vanmiddag twee auto's op elkaar gebotst. Daarbij is één vrouw gewond geraakt.

Zij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Een van de auto's was dusdanig beschadigd dat die afgesleept moest worden. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.