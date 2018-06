Deel dit artikel:











Assen wacht op betaling grafrecht treinkapers Het monument op de begraafplaats De Boskamp in Assen (foto: ANP / Koen van Weel)

ASSEN - Voor de grafrechten van de overleden Molukse treinkapers staat nog een bedrag open van 18.000 euro.

Gisteren 41 jaar geleden vonden zes van de negen treinkapers de dood. Ook twee gijzelaars overleefden de kaping niet. De kapers liggen gezamenlijk in een graf, waar ieder jaar een herdenking wordt gehouden.



Badan Persatuan

Maar nu moeten de grafrechten worden opgehoest. Eerder betaalde een grote Molukse Eenheidspartij, Badan Persatuan (BP), de kosten. Maar die partij is een stille dood gestorven. De laatste periode is gefinancierd door vertegenwoordigers van de nabestaanden en de regering van de Republiek der Zuid-Molukken (RMS).



Het grafrecht moet om de twintig jaar betaald worden. Afgelopen jaar liep de vorige periode af en dus moet er aan de gemeente Assen betaald worden voor een nieuwe periode. Anders worden de graven geruimd.



Vol vertrouwen

Noes Solisa van het Herdenkinscomité heeft er vertrouwen in dat het geld bij elkaar wordt geharkt. "John Wattilete van de RMS zei gisteren bij de herdenking dat de Molukse gemeenschap haar verantwoording zal nemen. Zelf denk ik ook dat het goed gaat komen. Momenteel komt er geld binnen van particuliere initiatieven en de groep nabestaanden."



Wat voor bedrag er inmiddels is betaald, is niet bekend. Solisa hoopt van harte dat de financiering rondkomt, want "het nationaal monument moet in stand worden gehouden."



De gemeente Assen wil nog niks zeggen over de situatie. "We zijn momenteel in gesprek met verschillende partijen en wachten af wat hier uitkomt."