Minister staat dorpscoöperatie experiment toe met vergoeding voor zelfstandig wonende ouderen

HOLLANDSCHEVELD - De Dorpscoöperatie Hollandscheveld is blij na een werkbezoek van minister Hugo de Jonge. Maandagavond zei de minister dat er niets speciale regelingen in de weg staat tussen zorgverzekeraars, de gemeente en het zorgkantoor als daardoor ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

De Dorpscoöperatie bestaat drie jaar en heeft als doel ouderen bij te staan. Daarvoor heeft het 120 vrijwilligers die klusjes kunnen doen. En er is een dorpsregisseur die de huishoudelijke hulp via de WMO van de gemeente mag toewijzen.De regeling die de dorpscoöperatie wil opzetten, bestaat eruit dat ook de wijkverpleegkundige in hun dorp meer bevoegdheden krijgt. Daar moet de zorgverzekeraar dan wel in toestemmen. In dat geval kan het dorp ook zelf bepalen waar het geld van de zorgverzekeraar aan wordt uitgegeven.Voorzitter Jan de Vries van de dorpscoöperatie spreekt in dit verband van 'het doorbreken van de verkokering in de zorg'. Hij noemt het voorbeeld van een hoogbejaarde vrouw die haar behoeftige hoogbejaarde man nog wel kan verzorgen en daarom geen wijkverpleging van de zorgverzekeraar nodig heeft.De Vries: "Maar die vrouw heeft haar handen wel vol aan haar man. Ze vraagt daarom huishoudelijke hulp. Dan zegt de WMO-consulent van de gemeente dat ze daarvoor nog te fit is. Zij komt dus niet in aanmerking." Volgens De Vries zou dat anders zijn als de ziektekostenverzekeraar haar besparing inzet om de extra kosten voor de gemeente te beperken.Minister De Jonge zegt dat de zorgverzekeraar niet op wettelijke belemmeringen hoeft te wijzen, omdat die er volgens hem niet zijn. De Vries: "In het experiment willen we dat de dorpsregisseur én de wijkverpleegkundige de regie krijgen en kunnen putten uit één budget, samengesteld uit geld van de zorgverzekeraar en de gemeente."De problematiek die de dorpscoöperatie naar voren bracht, trok al verschillende Kamerleden naar Hollandscheveld. Lodewijk Asscher van de PvdA, Mona Keijzer van het CDA en ook een D66-kamerlid lieten zich al informeren. Commissaris Jetta Kleinsma gaf volgens De Vries de doorslag: "Ze was op onze jaarvergadering en was heel enthousiast en zei dat als het vastloopt de minister hiervan moest weten. En dit heeft ze vervolgens perfect geregeld."Burgemeester Karel Loohuis van de gemeente Hoogeveen zou volgens Jan de Vries hebben aangegeven dat het idee past in het beleid van de gemeente. "Hij zei toe dat de gemeente gaat aandringen op een gesprek en een overeenkomst met Zilveren Kruis. Ik hoop dat het nu snel gaat, haha."