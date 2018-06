Politie rolt wietplantage op in Emmen

EMMEN - De politie in Emmen heeft een wietplantage aan de Wendeling in de wijk Angelslo opgerold. Agenten kwamen de kwekerij op het spoor nadat er diverse tips binnenkwamen.

"We kregen zo'n drie tot vier anonieme meldingen", laat de politiewoordvoerder weten. "Omwonenden maakten zich zorgen over de veiligheid van de buurtkinderen. Ze gaven ons het advies eens te kijken in het huis." De wietplantage bestond uit ruim driehonderd plantjes die bijna klaar waren voor de oogst.Een persoon is aangehouden. Het gaat om een 26-jarige man van niet-Nederlandse afkomst. "Door de hoeveelheid planten krijgen we de indruk dat de man niet alleen handelde." De politie kon niet aangeven of er meer arrestaties gaan volgen.Het huis is van een woningbouwvereniging en is door de politie afgesloten. "De man krijgt het verzoek het huis te verlaten en de huur op te zeggen." De driehonderd plantjes worden morgen vernietigd.het is niet de eerste keer dat er wietplantages in de wijk Angelslo worden opgerold door de politie. In oktober 2017 werden er meerdere verdachten aangehouden na invallen in drugspanden.