Deel dit artikel:











Tijdlijn: Sharleyne van fatale val tot rechtszaak Sharleyne werd in 2015 dood gevonden (foto: VARA/Zembla)

HOOGEVEEN - Heleen J., de moeder van het Hoogeveense meisje Sharleyne, zal morgen in de rechtszaal haar verhaal doen over de dood van haar dochter. Dat zegt oma Jos, de moeder van J., in een interview met RTV Drenthe.



leven heeft gebracht. Sharleyne werd in de nacht van 8 juni 2015 door buurmannen gevonden onderaan flat De Arend in Hoogeveen.



Lees ook: Oma Sharleyne: Heleen heeft haar dochter niet omgebracht

De moeder werd al snel als verdachte gezien, maar de zaak werd geseponeerd door gebrek aan bewijs. De vader van Sharleyne liet het daarbij niet zitten en na nieuw onderzoek werd ze alsnog als verdachte aangemerkt. De inhoudelijke behandeling van de zaak duurt vier dagen.



Morgen start het proces tegen Heleen J, die ervan wordt verdacht dat ze haar dochter om hetleven heeft gebracht. Sharleyne werd in de nacht van 8 juni 2015 door buurmannen gevonden onderaan flat De Arend in Hoogeveen.De moeder werd al snel als verdachte gezien, maar de zaak werd geseponeerd door gebrek aan bewijs. De vader van Sharleyne liet het daarbij niet zitten en na nieuw onderzoek werd ze alsnog als verdachte aangemerkt. De inhoudelijke behandeling van de zaak duurt vier dagen.