Leidt spoor onder water naar moordenaar Marcel Hoogerbrugge?

HOOGEVEEN - De politie gaat donderdagochtend in het water van de Industriehaven in Hoogeveen op zoek naar sporen in de zaak van de vermoorde Marcel Hoogerbrugge.

Het onderzoek richt zich op het water tussen de Dr. Anton Philipsstraat en de De Vos van Steenwijklaan. De politie heeft recent aanwijzingen gekregen dat hier iets te vinden is, dat mogelijk kan bijdragen aan het oplossen van de moord. De Landelijke Eenheid van de politie voert het onderzoek uit met speciale apparatuur.De 49-jarige Marcel Hoogerbrugge werd in december 2017 vermoord in zijn woning aan de Industrieweg op industrieterrein De Wieken in Hoogeveen. De oud-militair leidde een teruggetrokken bestaan. Volgens de politie werd hij met veel geweld om het leven gebracht.Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde vanavond opnieuw aandacht aan de moordzaak. In de uitzending werd ook duidelijk dat de hoofdofficier van justitie een beloning van 15.000 euro heeft uitgeloofd voor de gouden tip.Rechercheurs zijn op zoek naar een huurfiets die mogelijk een rol heeft gespeeld in de zaak. De tweewieler met nummer 104 werd gehuurd bij het station in Hoogeveen en wordt sinds begin december vermist.De ouders van Marcel vonden hun zoon op woensdagavond 20 december, nadat ze poolshoogte gingen nemen. De familie kreeg al een tijdje geen contact met Marcel. De politie wil niet zeggen hoe Hoogerbrugge is vermoord, alleen dat zijn dood zeer gewelddadig was.De politie heeft geen braaksporen bij het huis van Marcel gevonden, wat kan betekenen dat hij de moordenaar zelf heeft binnengelaten. Ook is er niets noemenswaardigs meegenomen uit de woningen.Het lijkt erop dat maar heel weinig mensen contact hadden met het slachtoffer, want de politie heeft veel moeite om een goed beeld van het slachtoffer te krijgen. Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt meerdere keren aandacht aan de zaak.