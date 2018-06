Deel dit artikel:











'Uitzendbureau Randstad lapt eigen uitzend-cao aan laars' Randstad zou al tijden uitzendkrachten een te laag salaris betalen (foto: ANP/Koen van Deel)

ASSEN/DIEMEN - Uitzendconcern Randstad betaalt al jaren veel te weinig salaris aan uitzendkrachten. Dat beweert vakbond FNV op basis van eigen onderzoek.

De vakbond zegt dat Randstad via een apart opgerichte BV door middel van contracting mensen een lager loon betaalt.



Cao ontlopen

Op die manier kan Randstad, volgens de FNV, de regels van de cao ontduiken. Randstad en de vakbonden sluiten samen de uitzend-cao af, waarin staat dat uitzendkrachten recht hebben op hetzelfde loon als vergelijkbare werknemers. "Ondanks mooie woorden op de website en de afspraak aan de cao-tafel, betaalt Randstad via zijn dochterbedrijf Tempo Team zijn werknemers fors daaronder", zegt Masja Zwart, bestuurder FNV Naleving.



Een groep uitzendkrachten overhandigt vandaag in Diemen samen met de FNV de resultaten van het onderzoek aan het bestuur van Randstad.



Contracting

Contracting lijkt op uitzendwerk, met als verschil dat de opdrachtgever zelf niet meer leiding geeft en toezicht houdt, maar dat de contractor dit doet. De contractor regelt zowel de werknemers als de leidinggevende. Op deze manier vallen de werknemers niet onder de uitzendcao (of welke cao dan ook), omdat er juridisch gezien sprake is van aanneming van werk.

