Forse krimp voortgezet onderwijs in Drenthe in de toekomst

ASSEN - Tot 2031 daalt het aantal leerlingen in het Drentse voortgezet onderwijs met ongeveer tienduizend, een kwart minder dan nu. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Ministerie van Onderwijs. In het praktijkonderwijs en vmbo loopt de krimp op tot wel dertig procent. De krimp in Drenthe is daarmee twee keer zo groot als landelijk.

Volgens onderzoeksadviesbureau CMO Stamm is het daarom nu tijd voor actie. "Eerder zagen we al krimp in het basisonderwijs. Scholen kunnen de daling van het aantal leerlingen daarom aan zien komen en hadden een paar jaar geleden eigenlijk al maatregelen moeten nemen," zegt onderzoeker Imke Oosting.Het Dr. Nassaucollege in Assen is, net als scholen in Emmen, in gesprek met andere scholen voor voortgezet onderwijs in de buurt over het afstemmen van het onderwijsaanbod. "Juist omdat we drie vmbo-afdelingen hebben, kunnen we drie verschillende soorten onderwijs bieden. Dan hebben leerlingen wat te kiezen. Het biedt ook de gelegenheid om op de school van de buurman bijvoorbeeld iets extra's te doen," zegt Marcel Klaverkamp, voorzitter van het College van Bestuur van het Dr. Nassaucollege.Het delen van gebouwen is in Drenthe nog relatief nieuw, maar zal ook vaker moeten gebeuren."In Beilen gaan we één locatie delen met het Vincent van Gogh-college. Op termijn zijn beide scholen niet te handhaven en daarom hebben we besloten om daar over vier jaar een nieuwe school op te richten, geleid door twee besturen," aldus Klaverkamp.Stad en Esch in Diever werkt al met onderwijs op afstand. En ook het Dr. Nassaucollege is daar klaar voor. "Wij hoeven nog geen onderwijs op afstand te geven gezien onze omvang, maar op zich zijn de mogelijkheden er nu al om tussen locaties te kunnen schakelen en leerlingen op afstand mee te laten kijken, zegt de schoolbestuurder.Onderzoeksadviesbureau CMO Stamm is positief over de inspanningen van Drentse scholen om de krimp op te vangen. "Het kan altijd beter, maar mijn indruk is dat Drenthe heel goed bezig is," aldus Oosting.