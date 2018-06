Nieuwe TT-film: "Bijzonder dat ze altijd met de neus vooraan zat"

ASSEN - In het Drents Archief in Assen is vanmiddag een nieuwe film met historische beelden van de TT gepresenteerd.

De film is bijzonder vanwege het tot nu toe onbekende materiaal dat Lammie Heling uit Hooghalen tussen 1978 en 1982 heeft geschoten. Dat zegt regisseur Jan Ensing.De film duurt anderhalf uur en geeft een overzicht van de TT tussen 1925 en 2000. Er is niet enkel aandacht voor de races, maar ook voor de feestelijkheden in en rond de Drentse hoofdstad en bijzondere gebeurtenissen, zoals het parkeren op de A28 in 1991 vanwege te natte weilanden rond het circuit.Een bijzondere gast bij de vertoning van de film is de dochter van Lammie Heling, Linda Timmermans. Haar moeder overleed eerder dit jaar na een ziekbed, vlak nadat het digitaliseren van de beelden door het Drents Archief was voltooid. Linda heeft de door haar moeder gemaakte beelden nooit eerder gezien en is onder de indruk: "Bijzonder dat ze altijd met de neus vooraan zat", zegt ze.Regisseur Jan Ensing van het Drents Archief vindt het vooral opmerkelijk dat zoveel beroemde coureurs bij Lammie in Hooghalen over de vloer kwamen. Die schoven op de zondag na de races bij Lammie aan bij de barbecue, om daarna hun weg te vervolgen. Daardoor zijn al die grootheden prachtig op film vastgelegd.De film is in de TT Week dagelijks drie keer (11.00, 13.00 en 15.00 uur) te zien in de filmzaal van het Drents Archief. Een kaartje kost 5 euro, kinderen tot en met twaalf jaar mogen gratis naar binnen.