Bart Schiphuis zoekt erfgenamen van Javaanse Sam Oedin om zijn boekjes terug te geven Een pagina uit het boek met landgoed De Vossenberg (foto: Bart Schiphuis)

WIJSTER - Je krijgt twee boekjes met tekeningen en gedichten uit de Tweede Wereldoorlog in je bezit en vanaf dat moment heb je maar één doel: het teruggeven aan de eigenaar. Het is de missie van Bart Schiphuis.

Geschreven door Ineke Kemper

De boekjes zijn gemaakt door de Javaanse Sam Oedin en zijn vrouw Freddij Bertha Hammel. Het echtpaar schreef over alles wat zij meemaakten op landgoed De Vossenberg in Wijster. Oedin maakte de tekeningen, z'n vrouw schreef er kleine gedichtjes bij.



Het verhaal van Sam Oedin

"Ja dat is toch prachtig als je dit leest, met de gedichten. Dit moet je beschermen", zegt Schiphuis. Oedin en zijn gezin komen in de Tweede Wereldoorlog op De Vossenberg terecht bij een oud-oom en oud-tante van Schiphuis. "Ze waren evacués, hun huis was verwoest en ze zochten onderdak. Naast De Vossenberg stond een stookhok, dat noemden ze Piet Verdriet." Oeden, zijn vrouw en twee dochters nemen hun intrek in het kleine huisje en vertrekken vlak na de oorlog naar Indonesië.



Een belofte

De boekjes worden aan de oud-oom en oud-tante van Schiphuis cadeau gedaan. Jaren later krijgt Schiphuis ze. "Ik heb toen een belofte gedaan: Ik ga ervoor zorgen dat dit terugkomt bij de eigenaar of de erfgenamen. Hoe dan ook. Daar ben ik mee bezig en ik hou me aan de belofte."



De zoektocht duurt zes jaar, maar dan vindt Schiphuis een zoon van Oedin in Parijs. Na wat mailcontact, besluiten de twee te bellen. "Ja, dat was fantastisch. Hij spreekt zelfs nog vloeiend Nederlands", vertelt Schiphuis enthousiast. "Toen hij hoorde van de boekjes van zijn ouders werd hij emotioneel. Hij wilde eigenlijk wel meteen in de auto springen."



Ontmoeting

Binnenkort komt de zoon van Oedin naar Nederland. Bart Schiphuis wil hem dan De Vossenberg laten zien en natuurlijk de boekjes geven. Het raakt Schiphuis dat hij de boekjes eindelijk kan teruggeven. "Ja dat zal wel moeilijk zijn, maar het is van hem en het moet naar hem terug."