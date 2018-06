Gemeente Midden-Drenthe trekt meer geld uit voor culturele gemeente

BEILEN - In het schooljaar 2019-2020 wordt gemeente Midden-Drenthe de culturele gemeente van het jaar in de provincie Drenthe. De gemeente kondigt aan dat het beschikbare bedrag wordt verhoogd met 85.000 euro.

Aanvankelijk zou de gemeente, naast de 90.000 euro die ze van de provincie ontvangt, zelf nog 150.000 euro in het culturele jaar investeren. Dat wordt nu meer."De interne aanpak en de enthousiaste opbrengsten van de bijeenkomsten en gesprekken die hebben geleid tot veel plannen en projecten, maken dat een herijking van de middelen en ambitie op zijn plaats is," meldt de gemeente in een brief aan de gemeenteraad. "Daarom is het noodzakelijk en wenselijk dat het budget wordt opgehoogd met € 85.000,-"De 85.000 euro zal deels (15.000 euro) uit de huidige begroting komen. Het overige bedrag (70.000 euro) wordt gehaald uit de reserve van het Lokaal onderwijsbeleid.In vergelijking met gemeente Tynaarlo investeert gemeente Midden-Drenthe nu bijna drie keer zoveel in het project dan dat Gemeente Tynaarlo afgelopen jaar deed. Gemeente Tynaarlo stopte namelijk zelf in totaal maar 70.000 euro in het plan.