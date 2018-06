Advocaten zaak ‘Gees’ doen aangifte tegen officieren van justitie

ASSEN/GEES - Advocaten Jacqueline Kuijper en Wieteke Drummen uit Amsterdam hebben aangifte gedaan tegen de officieren van justitie Agnes de Vries en Martijn Kappeyne van de Coppello. Ook is aangifte gedaan tegen twee agenten en een politiechef.

Volgens de advocaten hebben de officieren in de zaak van de fatale overval op Koert Elders in Gees opzettelijk gebruik gemaakt van een vals proces verbaal, is er gelogen en is geprobeerd om een getuige te beïnvloeden.De buurvrouw van een kennis van een van de verdachten legde bij de politie als getuige een verklaring af, waarin ze aantoonbaar zou hebben gelogen. Officier De Vries, die het onderzoek in eerste instantie leidde en daarna naar het gerechtshof in Leeuwarden vertrok, wist dat de informatie niet klopte.Ze gebruikte de verklaring toch in het onderzoeksdossier om de rechtbank te overtuigen dat de verdachten langer vast moesten blijven zitten - en dat lukte.Het Openbaar Ministerie gaf tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak toe dat er vormfouten zijn gemaakt bij het verhoor van de getuige. De vrouw kreeg van de politie de toezegging dat haar verklaring niet in het dossier zou komen.De agenten moesten de verklaring van de officier van justitie toch toevoegen aan het dossier. In het proces-verbaal hebben ze toen gezet dat het verhoor per ongeluk niet is opgenomen. Ook klopten de plaats en de datum waarop het verhoor zou zijn afgenomen niet, terwijl de beide agenten het proces-verbaal wél hebben ondertekend.De rechtbank gaf aan zich misleid te voelen door het Openbaar Ministerie en legde de vier verdachten daarom lagere straffen op. Fidan J. ging zelfs vrijuit vanwege de vormfouten in de zaak terwijl, tegen hem was 12 jaar celstraf was geëist. Zowel het Openbaar Ministerie als drie van de verdachten zijn in hoger beroep gegaan. Wanneer dat dient is nog niet duidelijk.Het Openbaar Ministerie bevestigt dat aangifte is gedaan. De Hoge Raad bepaalt nu welk arrondissementsparket de zaak gaat onderzoeken. Noord-Nederland zal dat zelf niet doen.