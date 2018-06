Nieuwe fietsbrug over Havenkanaal in Assen toch vlak en beweegbaar

ASSEN - Alle commotie en protesten hebben zin. De wijk Marsdijk in Assen krijgt over het Havenkanaal toch weer een beweegbare vlakke brug.

Het gaat om vervanging van de Enkheerdpadbrug: de oeververbinding tussen natuurgebied De Landjes van Marsdijk en de route naar Loon. Ook de schaapskudde van Marsdijk gebruikt deze route om van De Landjes naar de nachtweide te gaan.De houten brug is al jaren aan vervanging toe en de gemeente Assen wilde aanvankelijk een nieuwe vaste hoge brug op die plek. Een beweegbare brug zou te duur zijn en de plezierjachten van en naar het centrum van Assen moeten er toch onderdoor kunnen. Maar tegen dit plan kwamen allerlei protesten.De brug zou veel te steil en voor veel fietsers een onneembare hindernis zijn. Na alle kritiek, en ook nog eens 250 protesthandtekeningen , is het omstreden ontwerp door toenmalig wethouder Ruud Wiersema weer ingetrokken. Vooral ook omdat de fietssnelweg van Groningen naar Assen over deze route gaat - en daar past geen steile brug in. De wethouder beloofde dat er, in overleg met inwoners, naar een nieuw, passender ontwerp gekeken zou worden.Dat gebeurde eind vorig jaar, waar vier varianten aan bod kwamen. De voorkeur van de meeste inwoners ging uit naar een modernere kopie van de houten ophaalbrug die er nu ligt. Maar vooral eentje die dicht en open kan voor het vaarverkeer en dus vlak is.Volgens de gemeente Assen heeft ontwerpbureau IPV Delft een basisontwerp gemaakt, waar de wensen van de bewoners in verwerkt zijn. Invulling van details als brugleuningen, materiaal en kleuren volgen de komende weken.De gemeente denkt het totaalontwerp voor de vervangende Enkheerdpadbrug na de zomervakantie aan de inwoners te kunnen laten zien. Aanleg van de nieuwe brug staat voor volgend jaar gepland. Wat de kosten zijn, is nog niet bekend.