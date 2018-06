Deel dit artikel:











Brandweerscholendag Hoogeveen goed bezocht: 'De brandweer is cool' Spuiten met de brandweerslag behoorde tot de mogelijkheden (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting) Zien we hier een brandweervrouw in spe aan het werk? (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting) De leerlingen konden ook vanuit de hoogwerker rondkijken (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting) De leerlingen konden ook vanuit de hoogwerker rondkijken (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting) Een Hoogeveense leerling probeert een brandslang uit (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

HOOGEVEEN - Gillende kinderen die met grote ogen naar stoere brandweerlieden keken. Vandaag vond de brandweerscholendag in Hoogeveen weer plaats.

Meer dan achthonderd basisschoolleerlingen kwamen samen met hun leraren een kijkje nemen om te zien wat de brandweer zoal doet.



De speciale dag vindt één keer in de vier jaar plaats en is bestemd voor alle basisscholen in de gemeente Hoogeveen.



'Brandweer is cool'

Stoere jongens en meiden mochten onder meer zelf blussen. "Ik ga hetzelfde werk als mijn vader doen", zei een van de jongens toen de kraan uitging. Op de vraag wat dat werk inhoudt, antwoordt hij met een glimlach: "Timmerman."



Een andere leerling is wel met een duidelijke missie naar de open dag gekomen. "Ik wil graag mensen redden. De brandweer is cool.”



'Groot succes'

Brandweerman Ellard Roersma : "We hebben verschillende onderdelen voor de kinderen, zoals het bestrijden van vlam in de pan, het ervaren van een rookcontainer en demonstraties ten aanzien van hulpverlening."



Volgens de brandweer was de dag een groot succes.