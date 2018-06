Deel dit artikel:











Bijzonder School World Record voor Hondsrug College in Emmen 1800 leerlingen vestigen wereldrecord (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe) 1800 leerlingen vestigen wereldrecord (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe)

EMMEN - Zo'n achttienhonderd leerlingen van het Hondsrug College in Emmen sloegen vanmiddag met potloden op waterflesjes. Daarmee vestigden ze een School World Record in de categorie percussie.

Geschreven door Dylan de Lange

De school viert dit jaar haar vijfentwintigjarig jubileum. Als ludieke actie werd de recordpoging bedacht, vertelt Rolf Mulder van de organisatie.



"Het is iets unieks en de leerlingen mogen het flesje houden, als cadeautje van de school. Er is wel vaker een recordpoging gedaan met percussie, maar niet op deze manier en ook niet in zulke grote getale", aldus Mulder. "Achttienhonderd mensen was genoeg voor dit record, dus we hebben hem gehaald."



De leerlingen deden enthousiast mee, onder leiding van dirigent Gerald Janse. Verschillende ritmes werden met plezier opgevoerd. "Maar het was ook wel een beetje gek", vonden Kira en Robin. "Dit doen we niet elke dag."