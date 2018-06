Deel dit artikel:











Provincie zet natuurgebied bij Meppel te koop De provincie wil meerdere percelen ten zuidoosten van Meppel verkopen (foto: Google Streetview)

MEPPEL - De provincie wil af van een natuurgebied en heeft het te koop gezet. Iedereen die geïnteresseerd is in het 27 hectare grote gebied mag bieden.

De zeven natuurpercelen liggen ten zuidoosten van het Isala Diaconessenhuis, tussen de stadsrand van Meppel en de Hoogeveensche Vaart, en worden als pakket aangeboden.



Eigenaar moet natuur beheren

De toekomstige eigenaar mag niet zomaar zelf weten wat hij of zij met het natuurgebied gaat doen. De gronden moeten ontwikkeld worden als kruiden- en faunarijk grasland, vochtig hooiland en bossingel.



Ook zijn de percelen onderdeel van een waterbergingsgebied. Dat betekent dat delen van het natuurgebied meerdere keren per jaar kunnen overstromen. Wandelaars mogen de paden van het gebied blijven gebruiken voor recreatie.



'Vaker in de toekomst'

Gedeputeerde Henk Jumelet laat weten dat de provincie in de toekomst meer van dit soort gebieden in de openbare verkoop wil zetten. "Het is voor het eerst dat de provincie een openbare verkoop doet van natuurgrond. Op die manier kan iedereen eigenaar worden van een eigen stukje natuur", aldus Jumelet.