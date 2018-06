Kabinet stopt met Mali-missie

ASSEN/GAO - Het kabinet gaat de missie in Mali afbouwen. Medio volgend jaar moeten de Nederlandse blauwhelmen daar weg zijn.

Bronnen bevestigen berichtgeving van RTL Nieuws over het stoppen van de missie.Ongeveer 250 militairen leveren in het Afrikaanse land een bijdrage aan VN-missie Minusma. Zij houden zich sinds 2014 voornamelijk bezig met het verzamelen en analyseren van informatie.Militairen van de Luchtmobiele Brigade in Assen zijn op dit moment in Mali actief. Begin mei kwamen zij daar aan.In juli 2016 kwamen twee militairen van de Johan Willem Frisokazerne, Kevin Roggeveld en Henri Hoving, om het leven bij een ongeluk met een mortiergranaat. Oud-minister Hennis stapte vorig jaar op toen bleek dat Defensie ernstig tekort was geschoten in de zorg over de Nederlandse militairen in Mali.De missie loopt tot eind dit jaar. Vermoedelijk blijven de Nederlanders een paar maanden langer zodat een ander land de activiteiten van de Nederlanders kan overnemen. De meeste Nederlandse militairen zijn gelegerd in de noordelijke stad Gao.De missie in Afghanistan wordt juist uitgebreid. Naar dat land gaan zestig extra militairen. Het gaat vooral om commando's die daar Afghaanse elitetroepen moeten gaan trainen.De ministerraad neemt vrijdag officieel een besluit.