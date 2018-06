Oma Sharleyne: Heleen heeft haar dochter niet omgebracht

HOOGEVEEN - Geen dag gaat voorbij zonder dat oma Jos aan haar vrolijke kleindochter Sharleyne denkt. Het meisje op wie ze vanaf haar geboorte paste, dat bijna dagelijks bij haar en haar man over de vloer kwam. Voor wie ze een groot deel van de zorg op zich namen als mama moest werken. Het meisje dat in de nacht van 8 juni 2015 dood werd gevonden op de parkeerplaats van flat De Arend in Hoogeveen, waar ze met haar moeder Heleen op de tiende verdieping woonde.

Als Heleen het gedaan had, had ze zich nooit stil kunnen houden Oma Jos

Ik kan het niet verkroppen dat je over de rug van je kind, de moeder zo hard wilt treffen Oma Jos

Ze kwamen haar halen alsof ze een of andere topcrimineel was Oma Jos

Aan de vooravond van de rechtszaak tegen haar 38-jarige dochter Heleen J., die verdacht wordt van het doden van Sharleyne, vertelt Jos haar verhaal.Er gaat bijna geen dag voorbij waarop Jos geen buikpijn heeft. Behalve het gemis van en het verdriet om kleindochter Sharleyne en haar dochter Heleen die vastzit, zijn er de ergernissen. Veelal veroorzaakt door ongefundeerde en ‘denigrerende’ berichten in de media, zo vertelt ze aan de eettafel, thuis in Hoogeveen.Regelmatig steekt ze een nieuwe sigaret op. Stoppen met roken lukt voorlopig niet. Ondanks de steun van haar familie en omgeving moet ze het voor haar gevoel alleen doen, sinds haar man Wim in maart overleed. Als ze praat, zijn afwisselend woede, onbegrip en verdriet van haar gezicht af te lezen. Af en toe breekt een glimlach door. Dan praat ze over haar herinneringen aan Sharleyne.Vanuit een witte fotolijst kijkt het stralende blonde meisje met grote groenblauwe ogen onze kant op. In het haar een blauwkleurige haarband met een bloem. “De laatste foto van Sharleyne, gemaakt op school. De haarband had ze van een vriendinnetje gekregen. Ze was net 8 geworden”, vertelt haar oma Jos, terwijl ze het lijstje oppakt en bijdraait. “Vind jij nou dat ze er onverzorgd uitziet?”Vrolijk, behulpzaam en pienter, dat is hoe zij zich Sharleyne herinnert. “Als ik in de keuken bezig was, hielp ze geregeld mee. Gingen we rauwkost maken bijvoorbeeld. Dan proefde ze tussendoor even wat paprika en was het van: ‘Oma, de rode zijn toch lekkerder dan de groene’. Op rauwe worteltjes was ze ook zo gek. Ze kreeg gezond eten hoor. Ze woog 40 kilo”, zegt Jos.Volgens vader Victor liep Sharleyne er regelmatig onverzorgd bij. Oma Jos bestrijdt dat, net als het geschetste beeld van een zielig kind dat geregeld in bed plaste. “Dat gebeurde toen ze een kleuter was. Ze is ervoor naar de PIPO-poli in Meppel geweest en het ging juist goed. Wij lieten haar altijd om tien uur ‘s avonds even plassen als ze hier sliep. Dat deed Heleen thuis ook en dat werkte goed.”Op de avond van 7 juni 2015 is haar dochter Heleen ook nog met Sharleyne naar de wc geweest, vertelde ze haar moeder later. Bij de politie heeft Heleen verklaard dat ze een paar uur later wakker werd en toen tocht langs haar gezicht voelde. Ze ging toen naar Sharleynes kamer en zag dat haar raam open stond, naar binnen gedraaid, zoals een deur. Haar kamertje grensde aan de galerij. Heleen liep naar eigen zeggen de galerij op, keek naar beneden en zag daar haar dochter liggen.“Natuurlijk heb ik Heleen ook zelf gevraagd wat er is gebeurd. Ook of zij het gedaan heeft. Dat heeft ze niet, zegt ze. Ik geloof haar. Ze kan slecht dingen voor zich houden. Als ze er iets mee te maken had gehad, had ze het verteld. Ze heeft hier maanden in huis gewoond; dat had ze nooit stil kunnen houden. Zeker niet tegenover mijn man, hun band was nog hechter.”Dat Heleen ruzie met haar dochter zou hebben gehad de dag voor de val, gaat er bij Jos moeilijk in. “Mijn man en ik zijn er ’s middags nog geweest en toen was er niks aan de hand! Wat ik denk? Ik denk dat iemand op Sharleynes raam heeft geklopt. Het moet een bekende geweest zijn, anders zou ze haar raam nooit hebben geopend. Ze moet dat zelf hebben gedaan, want alleen haar vingerafdrukken zaten erop.” Iemand anders is volgens Jos verantwoordelijk zijn voor de dood van haar kleindochter. Dat Sharleyne geregeld slaapwandelde, zoals buren in de flat beweren, lijkt haar onwaarschijnlijk. “Ze sliep heel vaak bij ons en wij hebben er nooit wat van gemerkt.”De dood van haar kleindochter omschrijft ze als een totale schok. “Om vier uur die nacht stond er politie voor de deur. De agenten vertelden dat Sharleyne gevonden was en dat nog niet duidelijk was wat er was gebeurd. Ook vertelden ze dat Heleen was aangehouden. We wisten niet wat ons overkwam, waren totaal van de kaart.”Na drie dagen kwam Heleen vrij, maar sinds 16 oktober vorig jaar zit ze opnieuw vast. Nadat het Openbaar Ministerie de zaak tegen haar in september 2015 seponeerde, besliste het gerechtshof vorig voorjaar dat het OM Heleen alsnog moest vervolgen. Volgens het hof zijn er aanwijzingen dat ze betrokken is geweest bij de dood van haar dochter. “Toen het OM bekendmaakte een nieuw onderzoek te beginnen, adviseerde haar advocaat dat ze misschien het beste even bij ons kon logeren. Dat advies bleek niet voor niks: twee dagen later waren alle ramen van haar nieuwe appartement ingegooid. Dat is meerdere keren gebeurd.”Daar bleef het niet bij. Heleen is ook twee keer aangevallen, vertelt haar moeder. “Op een avond, toen ze wel thuis was, werd er aangebeld. Voor de deur stond een man met een flesje bier. Ze zag nog dat hij een grote slok nam en uit het niets sloeg hij daarna het flesje op haar hoofd kapot. Ze had een hoofdwond en de scherven lagen overal. De politie ontdekte aan de hand van zijn DNA op de glasresten wie het was, maar deed er niks mee", vertelt ze."Heleen kwam weer bij ons wonen en durfde maandenlang nauwelijks naar buiten", vertelt ze verder. "Toen ze weer durfde en op een avond aan de Hoofdstraat liep, hoorde ineens uit een groepje mensen achter zich iemand roepen: ‘Hé, dat is die moeder!’ Voor ze het wist, werd ze in elkaar geslagen. Ze belandde buiten westen op de grond en had een hersenschudding en twee hoofdwonden. Ze herkende de dader als de man die eerder bij haar voor de deur had gestaan. Weer werd de zaak geseponeerd. Later, toen we er met de wijkagent over spraken, zei die dat ze ‘dan maar had moeten praten tijdens de eerdere verhoren’.”Nog een sigaret. Jos wil het negatieve beeld dat telkens opnieuw over haar dochter en kleindochter wordt geschetst nuanceren. Het beeld van Sharleynes vader die lange tijd tevergeefs bij hulpverleningsinstanties aan de bel trok. Het beeld van zijn ex Heleen, die alles fout deed en bovendien hun dochter heeft gewurgd en op de tiende verdieping over de balustrade heeft gegooid. Fel: “Heleen hield van haar dochter. Sharleyne was de enige die ze nog had. Ja, ze heeft fouten gemaakt. Ze had een alcoholprobleem en dronk als ze last had van stress, maar ze heeft haar dochter niet omgebracht. Victor doet niks anders dan wijzen, alleen maar wijzen naar Heleen. Hij zegt dat hij bij jeugdzorginstanties melding heeft gemaakt van onveilige situaties. Hoe kan het dan dat mijn man en ik, die Sharleyne vier dagen per week opvingen, niks wisten van die situaties? Ik kan het niet verkroppen dat je over de rug van je kind de moeder zo hard wilt treffen. De meeste beschuldigingen zijn echt ongefundeerd.”Sinds begin 2015 was er begeleiding van jeugdzorg. Jos en Wim waren ook betrokken bij de gesprekken en er werden afspraken gemaakt over de zorg voor Sharleyne. “Tussen Heleen en Victor boterde het niet meer. De strijd met hem, maar ook om de afspraken met jeugdzorg die hij geregeld niet nakwam, vond Heleen erg zwaar.” Maar de laatste periode voor Sharleyne stierf, ging het met haar en Heleen beter, zegt Jos.Dat Heleen meteen in de nacht van Sharleynes dood als verdachte werd aangewezen, vindt ze niet terecht. De aanleiding was dat buurmannen die het meisje op de parkeerplaats vonden, Heleen op dat moment zenuwachtig over de galerij van haar flatje op de tiende verdieping zagen lopen. “Haar reactie wordt totaal verkeerd geïnterpreteerd. Heleen was in shock, dan weet je niet wat je doet. Waarom ze gedronken had die avond, weet ik niet. Misschien kon ze niet slapen omdat het erg warm was.”Op camerabeelden van de ingang van de flat is te zien hoe Heleen even later naar buiten liep. Ze had bier bij zich en liep naar haar auto. “De politie heeft maar één uur beeld van die camera bekeken. Wie zegt dat er niet nog iemand anders bij die flat is geweest, die er wat mee te maken heeft? Van de achteruitgang zijn geen beelden. Iemand die daaruit gelopen is, heeft ongezien kunnen wegkomen.”“Toen Heleen vorig jaar nog vrij was en een uitnodiging van de politie kreeg voor een verhoor, is ze daar met haar vader en advocaat naartoe gegaan. Ze heeft die dag haar verklaring afgelegd. Weken erna, op maandagavond 16 oktober, stonden er opeens twee agenten voor de deur. ‘Waar is uw dochter?’ vroegen ze aan mijn man. Ze duwden hem zo opzij en voor we het wisten, stonden ze boven. Ik was zo boos! Ze kwamen haar halen alsof ze een of andere topcrimineel was. Het slaat toch nergens op? Mijn dochter is niet voortvluchtig. Ze is altijd beschikbaar geweest voor de politie. Dus waarom moet ze vastzitten?”Eén keer in de twee weken bezoekt ze haar dochter nu in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Bellen doen ze wekelijks. “Het gaat nu redelijk. Heleen is strijdvaardig. In de rechtszaal gaat ze zeker haar verhaal doen”, blikt Jos vooruit. “Hoe ik er naar uit kijk? Ik ben blij dat nu eindelijk eens opschiet.”Voor zowel Heleen als voor Jos was de periode na het overlijden van hun vader en man opnieuw een heel donkere. “Ik heb sterk getwijfeld of ik nog verder wilde leven. Waarom zou ik nog, heb ik gedacht. Maar ik kan Heleen niet in de steek laten. Dan heeft ze niemand meer. Ik krabbel wel weer op, maar makkelijk is het niet.”