Provincie stort meer geld in Nationale Energiebespaarfonds

ASSEN - De provincie Drenthe vult het potje van het Nationaal Energiebespaarfonds opnieuw aan. Dit keer met vijf ton.

In de pot zat al 720.828 euro; geld dat door particulieren tegen gunstige voorwaarden geleend kan worden. Met het geld moet je tenminste twee energiebesparende maatregelen treffen in je woning.Volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra is de belangstelling groot. "We merken dat er heel veel aanvragen zijn. Zoveel dat we er voor dit jaar al door zijn. We willen graag de energietransitie versnellen. Daarom doen we er geld bij."Het geld is bedoeld als subsidie op de rente van de lening. Daarmee komt de rente uit onder de één procent. "Als we 1,2 miljoen subsidie verstrekken, dan is dat in de praktijk een investering van zo'n 12 miljoen euro. Wij vinden het belangrijk dat mensen nadenken over energiebesparende maatregelen. Daarom storten we er opnieuw geld in."