Medailles voor helden die Fluitenberger redden

FLUITENBERG/APPINGEDAM - Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam heeft vandaag twee medailles van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen uitgereikt. Dit deed hij aan de twee mannen die een Fluitenberger van een zekere dood redden.

Marco de Graaf (20) maaide volgens de Eemsbode in augustus vorig jaar met zijn trekker de berm naar de N33 bij Appingedam. Plots gleed het landbouwvoertuig weg en sloeg over de kop.De Graaf slingerde uit de trekker en belandde met ernstige verwondingen bewusteloos in het water. Op dat moment reden taxichauffeur Jan Broersma (61) uit Roodeschool en verpleegkundige Jeroen Steenkist (24) uit Groningen voorbij.Taxichauffeur Broersma bedacht zich niet en sprong in het water om De Graaf boven het oppervlak te halen. Steenkist hielp de mannen uit het water en verleende eerste hulp, terwijl de ambulance onderweg was."Met gevaar voor eigen leven zijn ze meteen tot actie over gegaan en dat heeft het leven gered van het slachtoffer. Daar ben ik beide mannen zeer erkentelijk voor", zei burgemeester Hiemstra tijdens de uitreiking.Met Marco de Graaf, die bij de uitreiking aanwezig was, gaat het inmiddels weer goed.