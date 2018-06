Populaire TT Balloon Festival heeft recordaantal heteluchtballonnen op programma

Ook dit jaar zullen er weer veel heteluchtballonnen in de lucht zijn boven het TT circuit (foto: Marlous Hoogeveen)

Ook dit jaar zullen er weer veel heteluchtballonnen in de lucht zijn boven het TT circuit. Dit is de vliegende Superbike (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

ASSEN - De lucht boven het TT Circuit in Assen zal op 24 juni bijzonder goed gevuld zijn. Er gaan dan een recordaantal heteluchtballonnen de lucht in tijdens het TT Balloon Festival.

Er gaan vanaf 20.30 uur meer dertig luchtballonnen de lucht in.De Engelse ballon De Motor, de grootste vliegende Superbike ter wereld, is er ook weer. De Motor is de grootste special shape van Europa: 46 meter breed en 37 meter hoog.Het programma is gratis toegankelijk.