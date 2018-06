Inwoners Angelslo positief kritisch over honderd extra parkeerplaatsen

EMMEN - Zeker, dat er extra parkeerplaatsen worden aangelegd bij het winkelcentrum en de sporthal is mooi, maar inwoners van de wijk Angelslo in Emmen hebben ook wel hun zorgen over het plan. Want komen er dan niet juist nog meer auto’s naar de wijk? En hoe zit het met de veiligheid?

De reacties waren vanavond wisselend bij een informatiebijeenkomst in Wijkcentrum Angelslo , waar zo’n 80 bewoners op af kwamen. Sommige aanwezigen vrezen dat de geplande aanleg van ruim honderd nieuwe parkeerplaatsen op de groenstrook tussen het wijkcentrum en de sporthal een aanzuigende werking zal hebben. “Dan komen er nog meer auto’s”, denkt een vrouw.Andere buurtbewoners vragen zich af of de veiligheid niet in het geding komt. Vanaf het geplande parkeerterrein is het nog een klein stukje lopen naar de winkels, maar daar zijn ook andere verkeersstromen aanwezig, bijvoorbeeld naar de moskee en het Marokkaanse gebedshuis.De medewerkers van de gemeente die de kaarten op tafel hebben gelegd, raken af en toe in flinke discussies verzeild. "Toch zijn de mensen overwegend positief", concludeert ambtenaar Bertus Veldman. "Ik schat dat zeker 90 procent het een prima plan vindt. Maar er zijn ook nog de nodige vragen over allerlei details. En dat is ook goed. Die input hoopten we vanavond ook te krijgen."De gemeenteraad moet nog een formeel besluit nemen over de aanleg van de nieuwe parkeerplaats. De bouw zou dan eind dit jaar kunnen beginnen, zodat de parkeerfaciliteiten volgend jaar in gebruik kunnen worden genomen. De nieuwe parkeerplaats wordt bereikbaar via de Statenweg.