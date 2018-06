FC Emmen-aanwinst Marinus: Bij PEC te weinig kansen gehad om uit te blinken

VOETBAL - Voor dertig wedstrijden of meer in de basis. Met die doelstelling maakt Wouter Marinus uit Zuidwolde de overstap van PEC Zwolle naar FC Emmen.

"Ik had bij PEC kunnen blijven, had nog een doorlopend contract, maar ik voelde dat de trainer (John van 't Schip) niet genoeg vertrouwen in me had voor een structurele basisplaats en ik vind, gezien mijn leeftijd, dat ik nu vooral veel wedstrijden moet spelen. Dan kan je zeggen dat dit een stapje terug is. Dat is het misschien ook wel als je kijkt naar de ranglijst en hoe de club er op dit moment voor staat, maar zeker niet qua intensiteit en aantal wedstrijden op eredivisieniveau die ik verwacht te spelen", aldus Marinus.De 23-jarige middenvelder kwam in 2014 naar PEC, nadat hij bij SC Heerenveen de jeugdopleiding had doorlopen. In zijn eerste jaar speelde hij door een slepende blessure niet, maar in zijn tweede jaar maakte hij 31 keer zijn opwachting. De afgelopen twee seizoenen speelde hij respectievelijk 12 en 13 eredivisieduels."Buiten het feit dat ik af en toe door blessures niet speelde werd ik eigenlijk altijd gewogen in duels tegen PSV, Feyenoord en Ajax. Als je de statistieken bekijkt zie je dat ik eigenlijk altijd tegen die topclubs heb gespeeld en na zo'n wedstrijd werd ik dan niet goed genoeg bevonden, maar ergens is dat natuurlijk niet eerlijk want tegen de kleinere clubs kan je veel gemakkelijker uitblinken en die kansen heb ik, vind ik, bij Zwolle te weinig gekregen."Dat was ook het geval toen hij hij het afgelopen seizoen kort na de winterstop als spits werd opgesteld. "Ik had keihard geknokt voor een basisplaats en vond het ook geen probleem dat ik daar werd opgesteld. Ik scoorde in 5 duels 2 keer. Maar na drie goede- en twee mindere wedstrijden, tegen FC Utrecht waar we als team faalden en tegen Ajax waar ik tegenover Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt stond, was ik mijn basisplaats weer kwijt."Bij FC Emmen hoopt Marinus dus vooral veel te spelen. Het liefst als aanvallende middenvelder. Maar de Drent is vrij allround want hij kan ook links op het middenveld spelen, als verdedigende middenvelder, maar ook als tweede spits.De Zuidwoldiger stond ook in de belangstelling van Cambuur en voerde een gesprek met een andere promovendus, De Graafschap, maar kreeg het beste gevoel bij FC Emmen. "Dat is onderbuikgevoel. Waarschijnlijk was ik ook wel naar Emmen gekomen als de club niet was gepromoveerd, maar ik moet zeggen dat in mijn vriendenkring en ook in het hele dorp het toch wel enorm ging leven toen FC Emmen in de finale van de play-offs tegenover Sparta stond. De uiteindelijke promotie maakte de keuze nog weer gemakkelijker, want om volgend seizoen met een club in de top van de Jupiler League te spelen is niet gemakkelijk.""Nu is het zaak om erin te blijven met FC Emmen", vervolgt Marinus. "We zijn de underdog, we moeten iedere wedstrijd op zich zien en geloven in onze kracht. Dan is er heus wel wat mogelijk en kunnen we bij FC Emmen misschien het pad van PEC Zwolle volgen om een stabiele club in de eredivisie te worden."Bekijk hieronder het complete interview met Wouter Marinus: