Jessica uit Steenwijk zoekt 'kinderoppas' André na ongeluk Ruinen Bij het ongeluk bij Ruinen raakte Jessica de Jonge gewond (foto: Persbureau Meter)

RUINEN/STEENWIJK - Ontzettend dankbaar is Jessica de Jonge de onbekende die zich over haar kinderen ontfermde na haar auto-ongeluk. Nu is ze op zoek naar André, om hem te bedanken voor zijn hulp.





Frontale klap voorkomen

De Jonge raakte afgelopen zaterdag, 9 juni, gewond bij



Op die manier behoedde de Steenwijkse haar kinderen voor ernstig letsel, maar zelf ving ze de volle klap van haar tegenligger op. "De wereld stond voor mij even helemaal stil. Zelf kon ik niet uit de auto komen, maar mijn kinderen gelukkig wel."



Kinderen flink geschrokken

Het ongeluk van hun moeder maakte een flinke indruk op de twee broertjes van 11 en 7 jaar oud. "Vooral mijn oudste zoon was nogal emotioneel. Maar André is erg rustig en heeft hem zo goed opgevangen. Ik denk dat het zeker bij het verwerkingsproces heeft geholpen", vertelt De Jonge.



Nu is de Steenwijkse, die aan het ongeluk enkele zware kneuzingen overhield, op zoek naar de kortstondige oppas van haar kinderen. "Voor hun verwerking, zodat ze hem nogmaals kunnen zien, en om hem te bedanken."



