Twee tips zaak Marcel Hoogerbrugge na uitzending Opsporing Verzocht

HOOGEVEEN - Direct na de uitzending van Opsporing Verzocht heeft de politie vanavond twee tips gekregen over de moord op Hoogevener Marcel Hoogerbrugge.

In de uitzending werd ook duidelijk dat de hoofdofficier van justitie een beloning van 15.000 euro heeft uitgeloofd voor de gouden tip.De politie was al van plan om aanstaande donderdag te gaan zoeken in het water van de Industriehaven in Hoogeveen. Er zijn volgens de politie aanwijzingen dat er sporen te vinden zijn die mogelijk kunnen bijdragen aan het onderzoek.De 49-jarige Marcel Hoogerbrugge werd in december 2017 vermoord in zijn woning aan de Industrieweg op industrieterrein De Wieken in Hoogeveen. De oud-militair leidde een teruggetrokken bestaan. Volgens de politie werd hij met veel geweld om het leven gebracht.