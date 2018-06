Jorrit Kunst naar meest succesvolle amateurclub van Nederland

VOETBAL - Jorrit Kunst vervolgt zijn voetballoopbaan bij tweede divisie-club IJsselmeervogels, met zeven landstitels de meest succesvolle amateurclub van Nederland. De oud-speler van vv Gasselternijveen, FC Groningen, FC Emmen en WKE speelde de laatste seizoenen bij Be Quick 1887, maar verhuist vanwege zijn werk naar Amersfoort.

De 29-jarige linkerverdediger tekent een contract voor één seizoen bij de club die het afgelopen seizoen als 9e eindigde op het hoogste amateurniveau.Kunst speelde in de jeugd van FC Groningen, had er zelfs een contract, maar debuteerde nooit in de hoofdmacht. Hij verkaste naar Emmen, waar hij 60 wedstrijden in de Jupiler League speelde. In 2013 stapte hij over naar WKE, maar toen die club failliet ging belandde bij bij Be Quick 1887.In mei van dit jaar maakte Kunst bekend te gaan vertrekken bij de Groningers, omdat hij een baan had gevonden in Amsterdam en in Amersfoort ging wonen.